POL-VIE: Auffahrunfall - 2 Schwerverletzte

Brüggen (ots) - Drei beteiligte Autos und zwei schwer verletzte Beteiligte bei einem Auffahrunfall auf der B 221.

Gegen 15:07 Uhr befuhr ein 47-jähriger Autofahrer aus Brüggen den Heidweg (B221) in Fahrtrichtung Kaldenkirchen. In Höhe des Baustoffhandels Ou de Hengel übersah er offensichtlich die vor ihm verkehrsbedingt stehenden Autos. Er fuhr auf den Wagen eines 62-jährigen Nettetalers auf und schob diesen auf den davor stehenden PKW einer 51-jährigen Willicherin. Durch den Aufprall geriet der Wagen des Brüggeners nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Wagen des Nettetalers wurde in den linksseitigen Graben geschoben. Neben dem 47-jährigen verletzte sich auch die 62-jährige Beifahrerin des Nettetaler Autofahrers schwer. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme zeitweilig vollständig gesperrt werden./mikö (1773)

