POL-VIE: Brüggen: Tageswohnungseinbrecher hebeln Fenster auf

Brüggen (ots) - Bereits am Mittwoch, in der Zeit zwischen 14.30 und 16.15 Uhr, hebelten Unbekannte ein Fenster zu einen Haus auf dem Bernhard-Röttgen-Waldweg auf. Die Einbrecher stahlen nach ersten Feststellungen eine Flasche Parfüm. Hinweise auf verdächtige Personen bitte an die Kripo in Viersen unter 02162/377-0 /wg (1172)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell