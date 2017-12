POL-VIE: Kempen: Fahrradfahrer beim Abbiegen übersehen: leicht verletzt

Kempen (ots) - Am Donnerstag, gegen 17.20 Uhr, fuhr eine 70-jährige Kempenerin mit ihrem Auto auf der Vorster Straße in Richtung Kempen-Innenstadt. An der Kreuzung zur Oedter Straße bog sie nach links ab und übersah dabei das 11-jährige Mädchen aus Kempen, das auf dem Radweg ebenfalls in Richtung Innenstadt fuhr. Das Auto berührte das Fahrrad nur leicht. Das Mädchen fiel hin und wurde dabei leicht verletzt. /wg (1720)

