POL-VIE: Viersen: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Viersen (ots) - Am Freitag, gegen 09.50 Uhr, fuhr ein Postbote mit seinem Fahrrad auf der Burgstraße in Richtung Bahnhofstraße. An der Kreuzung zur Burgstraße musste er hinter einem wartenden Kleintransporter anhalten. Dieser fuhr plötzlich rückwärts und kollidierte mit dem Fahrrad. Der 51-jährige Radfahrer fiel hin und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Kleintransporters, ein 42-järhiger Bergheimer, fuhr rückwärts, da er einen Linienbus vorbeilassen wollte. Er hatte den Radfahrer, der vermutlich im toten Winkel hinter dem Transporter stand, nicht gesehen. Der Radfahrer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (1504)

