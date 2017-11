POL-VIE: Viersen-Hausen: Für die Sicherheit von Radfahrern -Polizei kontrollierte Geschwindigkeit

Viersen-Hausen (ots) - Im Zuge des Projektes VORKIDS verstärkt die Polizei auch ihre Maßnahmen zur Überprüfung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Wie angekündigt, kontrollierten am heutigen Freitag Polizeikräfte die Autofahrer in der Ortschaft Viersen-Hausen. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Insgesamt fuhren zwischen 09.00 und 13.00 Uhr 143 Autofahrer zu schnell. In 126 Fällen boten die Einsatzkräfte ein Verwarnungsgeld an. Gegen 13 Fahrzeugführer musste ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden. Bei vier weiteren Fahrern droht sogar ein einmonatiges Fahrverbot. In der Ortschaft Hausen, in der auch viele Radfahrer unterwegs sind, war ein Autofahrer sogar mit 86 km/h unterwegs. Doch auch das Verhalten von Radfahrern stand im Fokus der heutigen Kontrollaktion. In Nettetal-Lobberich und Breyell kontrollierte die Polizei in den Innenstädten heute dies besonders. Hier hielten die Einsatzkräfte mehrere Radfahrer an, die leider den Radweg in falscher Richtung benutzten. Einem Radfahrer, der während der Fahrt telefonierte, baten die Polizisten das vorgesehene Verwarnungsgeld in Höhe von 55 Euro an. Es gibt viele Gründe, warum Radfahrer im Straßenverkehr verunglücken. Unfälle passieren nicht, sie werden verursacht. Fahren Sie darum defensiv! Achten Sie auf andere, passen Sie Ihre Geschwindigkeit an, halten Sie sich an die Regeln. Nur so kann es gelingen, Unfälle zu verhindern und Leid abzuwenden. /wg (1503)

