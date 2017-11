POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in Reihenhaus

Viersen-Dülken (ots) - Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 13.40 und ca. 18.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf dem Bruchweg in Dülken ein. Die Einbrecher hebelten zunächst die Tür zu einem Innenhof auf, drückten vermutlich anschließend eine Nebeneingangstür auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie Schränke Schubladen. Ob die Täter neben einem geringen Bargeldbetrag noch weitere Wertsachen mitnahmen, steht noch nicht fest. Hinweise auf verdächtige Personen bitte an die Kripo Viersen unter 02162/377-0 /wg (1502)

