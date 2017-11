POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Niederkrüchten-Elmpt (ots) - Unbekannte erbeuteten Bargeld und Schmuck und verwüsteten Haus.

Die oder der Unbekannte brachen am 16.11.2017 im Laufe des Tages zwischen 07:00 und 16:10 Uhr die Terrassentüre eines Reihenhauses an der Schulstraße auf und stahlen neben Bargeld auch verschiedene Schmuckstücke. Durch das Entleeren eines Feuerlöschers im Haus verursachten die oder der Täter nicht unerheblichen Sachschaden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 2 unter 02162 - 377-0 erbeten./mikö (1500)

