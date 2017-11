POL-VIE: Kempen: Autoaufbrecher hatten es auf Inneneinrichtung abgesehen

Kempen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag brachen in der Zeit zwischen 17.30 und 08.40 Uhr Unbekannte einen Pkw auf der Lilienstraße in Kempen auf. Um in das Fahrzeug zu gelangen, schlugen die Unbekannten eine Scheibe ein. Aus dem schwarzen BMW X1 bauten die Täter unter anderem das Navigationssystem und den Airbag des Lenkrades aus. Hinweise auf die Autoaufbrecher bitte an die 02162/377-0. /wg (1495)

