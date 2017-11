POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Wohnungseinbrecher werden durch Alarmanlage vertrieben

Willich-Schiefbahn (ots) - Am Mittwoch, dem 15.11.2017, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 19:45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Reihenhaus auf der Willicher Straße in Willich ein. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür auf und lösten dadurch die Alarmanlage aus. Die Täter flüchteten ohne Beute. Hinweise auf verdächtige Personen bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 02162/377-0. /kh (1494)

