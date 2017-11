POL-VIE: Viersen-Süchteln: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Viersen-Süchteln (ots) - Am Mittwoch, 15.11.2017, gegen 12:45 Uhr, kam es auf der Mülhausener Straße in Viersen zu einem Unfall zwischen einem 19-jährigen Motorradfahrer und einem 51-jährigen Autofahrer. Der Autofahrer aus Viersen befuhr die Mülhausener Straße in Richtung Oedt und bog in Höhe des Vinnweg nach links ab. Dabei übersah er vermutlich den ihn überholenden Motorradfahrer aus Grefrath. Der 19-jährige Motorradfahrer machte eine Vollbremsung und stürzte dabei. Das Motorrad rutschte in das Auto hinein. Der Grefrather verletzte sich bei dem Sturz schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. /kh (1493)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Michael Radloff

Telefon: 02162/377-1191

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell