POL-VIE: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Schwalmtal-Amern (ots) - Am heutigen Dienstag in der Zeit von 08.30 Uhr 16.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße "Kranenbruch" ein. Nach Aufhebeln einer Terrassentüre durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten ; zum Stehlgut konnten bislang keine Angaben erlangt werden. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0. /KJ (1489)

