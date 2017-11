POL-VIE: Zehn Wohnwagen aufgebrochen

Schwalmtal-Amern (ots) - Bei einem Rundgang am heutigen Tag stellte der Betreiber eines Campingplatzes am Harikseeweg fest, dass insgesamt zehn Wohnwagen auf dem Gelände durch Unbekannte aufgebrochen wurden. Stellenweise schlitzten die Täter hierfür auch noch angebrachte Vorzelte auf, bevor sie mit mehr oder minder brachialer Gewalt die Wohnwagen aufbrachen. Die genaue Tatzeit kann nicht eingegrenzt werden, auch zum Stehlgut bzw. entstandenen Sachschaden konnten keine Angaben erlangt werden. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0. /KJ (1488)

