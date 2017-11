POL-VIE: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Brüggen-Bracht (ots) - Am heutigen Dienstag versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 08.00 Uhr bis 15.20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Lüttelbrachter Straße einzubrechen. Die Unbekannten versuchten vergeblich, die Hauseingangstüre sowie eine Seitentüre aufzuhebeln; sie gelangten jedoch nicht ins Haus. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0. /KJ (1487)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Klaus Junker

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell