POL-VIE: Schwalmtal: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Schwalmtal (ots) - In den Morgenstunden des 14.11.2017, gegen 06:00 Uhr, kam es in Schwalmtal auf der L371, an der Anschlussstelle zur BAB 52 in Richtung Düsseldorf, zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Ein 26 jähriger Pkw-Fahrer aus Schwalmtal befuhr die L371 aus Richtung Nordtangente kommend und bog auf die BAB 52 in Richtung Düsseldorf ab. Dabei übersah er vermutlich den 31 jährigen Niederkrüchtener, der mit seinem Auto aus Richtung Lüttelforst kam. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Hierbei verletzten sich beide Fahrzeugführer schwer. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo sie zunächst stationär verblieben. /kh (1485)

