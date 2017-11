POL-VIE: Tönisvorst- St. Tönis: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Tönisvorst- St. Tönis (ots) - Ein 61 Jahre alter Mann aus St Tönis fuhr mit seinem Fahrrad auf der Krefelder Straße in St. Tönis in Richtung Krefeld. Dabei benutzte er den Radweg. Einen Pkw, der aus einer Garagenausfahrt auf die Krefelder Straße fahren wollte, bemerkte der 61-jährige frühzeitig und bremste, um diesen vorzulassen. Unglücklicherweise bremste er an einer Stelle, an der nasses Laub lag. Der Tönisvorster rutschte mit seinem Rad weg. Er stütze und verletzte sich dabei schwer. Ein Krankenwagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. /wg (1484)

