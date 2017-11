POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Radfahrerin verletzt sich bei Unfall leicht

Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - Am Montag, gegen 07.45 Uhr, fuhr eine 43-jährige Autofahrerin aus Kaldenkirchen auf der Ravensstraße in Kaldenkirchen in Richtung Vennstraße. An der Kreuzung zur Ringstraße hielt sie zunächst an. Als sie wieder anfuhr, achtete sie nicht auf eine 36-jährige Frau aus Kaldenkirchen, die mit ihrem Rad aus Richtung Gartenstraße kam. Durch die Kollision fiel die Radfahrerin hin und verletzte sich leicht. In einem Krankenhaus wurde sie ambulant behandelt. /wg (1483)

