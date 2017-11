POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Drei Verletze nach Verkehrsunfall

Schwalmtal-Amern (ots) - Pkw-Fahrer missachtet vermutlich STOP-Schild. Am Montag, gegen 05.00 Uhr kam es an der Kreuzung Renneperstraße / Eicken (L3) zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen schwer verletzt wurden. Ein 29-jähriger Kölner fuhr mit seinem Auto aus Eicken kommend in Richtung Renneperstraße. Möglicherweise missachtete er an der Kreuzung Waldnieler Straße (L475) das STOP-Schild. Er Überquerte die Kreuzung und achtete dabei nicht auf das aus Richtung Waldniel kommende Auto. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Beide Autos schleuderten von der Straße in einen Graben. Der 29-jährige Kölner sowie der Fahrer des anderen Pkw, ein 62-jähriger Viersener und dessen Beifahrer, ein 36-jähriger aus Viersen, verletzten sich bei dem Unfall und wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (1482)

