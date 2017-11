POL-VIE: Viersen: Unbekannte brechen in Bekleidungsgeschäft ein - Polizei sucht Zeugen

Viersen (ots) - In der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte in ein Bekleidungsgeschäft auf der Hauptstraße in Viersen ein. In der Zeit zwischen 03.20 und 13.00 Uhr öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Rolltor auf der Rückseite des Geschäftes. Aus dem Geschäft stahlen die Täter eine Vielzahl an Bekleidungsgegenständen, unter anderem Jacken der Marke Wellenstein. Der Gesamtwert liegt bei mehreren zehntausend Euro. Es ist möglich, dass die Einbrecher für den Abtransport ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger benutzten. Die Kripo fragt: Wer hat in der Nacht zu Sonntag möglicherweise im Bereich Hauptstraße / Bahnhofstraße verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Hinweise bitte an die 02162/377-0 /wg (1481)

