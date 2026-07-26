Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Brennender Heuballen in Kamen- Methler

Kamen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:50 Uhr wurde der Polizei ein brennender Heuballen in Kamen- Methler an der Fritz- Haber Str. gemeldet. Dieser konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer der Polizei Kamen 02307/921-3220 oder per E Mail unter Poststelle.Unna@polizei.nrw.de

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