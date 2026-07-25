Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fahrrradfahrer

Fröndenberg (ots)

Am Freitagabend (24.07.2026) kam es auf der Hauptstraße in Fröndenberg, gegen 19.40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Eine 28-Jährige aus Fröndenberg befuhr mit ihrem Pkw die Hauptstraße aus Richtung Langschede kommend. Sie beabsichtigte in eine Grundstückseinfahrt, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, abzubiegen.

Hierbei übersah die Pkw-Fahrerin einen entgegenkommenden 43-jährigen Schwerter, welcher mit seinem Rennrad unterwegs war und es kam zu einer Kollision.

Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

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