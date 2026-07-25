Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Bergkamen (ots)

Am Freitagabend (24.07.2026) kam es in der Overberger Straße in Bergkamen, gegen 20.55 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Ein 43-Jähriger aus Bergkamen befuhr mit seinem Pkw die Overberger Straße in Richtung Am Romberger Wald.

Auf Höhe der Hausnummer 1 beabsichtigte eine 32-jährige Bergkamenerin zu Fuß die Straßenseite zu wechseln. Sie betrat hinter einem stehenden Bus unvermittelt die Straße und wurde hierbei vom Außenspiegel des 43-Jährigen erfasst.

Die 32-Jährige stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.

Eine Lebensgefahr kann ausgeschlossen werden.

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