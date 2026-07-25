POL-UN: Schwerte - Pkw entwendet
Schwerte (ots)
Zwischen Donnerstag (23.07.2026), 11.00 Uhr und Freitag (24.07.2026), 09.20 Uhr wurde in Schwerte ein Pkw entwendet, der an der Hagener Straße auf dem dortigen Seitenstreifen geparkt war.
Es handelt sich um einen weißen Kia Sportage mit dem amtlichen Kennzeichen UN-MD5495.
Zeugenhinweise zu dem Pkw-Diebstahl bitte an die Polizei Schwerte: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
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