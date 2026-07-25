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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Diebstahl eines PKW Lexus aus Wohngebiet

Unna (ots)

In der Zeit von Donnerstag (23.07.2026), 17.25 Uhr und Freitag (24.07.2026), 14.00 Uhr wurde ein PKW aus einem Wohngebiet in Unna entwendet.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen weißen Lexus mit dem amtlichen Kennzeichen UN-MS5585.

Dieser war auf einem Parkplatz an der Berliner Allee geparkt.

Gesucht werden Zeugenhinweise zum Fahrzeugdiebstahl. Wenden Sie sich bitte an die Polizei in Unna: 02303 921-3120 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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