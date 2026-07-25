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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Zeugen nach versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Selm (ots)

Am Freitag, 24.07.2026, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Lünener Straße in Selm.

Ein männlicher, bislang unbekannter Täter, versuchte gegen 10.05 durch Aufhebeln eines Fensters in das Haus zu gelangen. Er wurde hierbei von einem aufmerksamen Zeugen gestört und flüchtete in Richtung Lünen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Weiße Schuhe - Blaue Jeans - Weißer Hoodie

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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