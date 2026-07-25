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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Aufbruch von Lebensmittelautomaten

Schwerte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Donnerstag (23.07.2026) auf Freitag (24.07.2026) einen Snackautomaten an der Straße Zum Wellenbad in Schwerte aufgebrochen.

Bei dem Aufbruch wurde Bargeld entwendet.

Weiterhin versuchte ein unbekannter Täter am Freitag (24.07.2026), gegen 3.00 Uhr, einen Lebensmittelautomaten an der Straße Thüner Wiese in Schwerte-Ergste aufzubrechen.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Schwerte: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
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Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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