Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Aufbruch von Lebensmittelautomaten

Schwerte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Donnerstag (23.07.2026) auf Freitag (24.07.2026) einen Snackautomaten an der Straße Zum Wellenbad in Schwerte aufgebrochen.

Bei dem Aufbruch wurde Bargeld entwendet.

Weiterhin versuchte ein unbekannter Täter am Freitag (24.07.2026), gegen 3.00 Uhr, einen Lebensmittelautomaten an der Straße Thüner Wiese in Schwerte-Ergste aufzubrechen.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Schwerte: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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