Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Bürogebäude

Unna (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwoch (22.07.2026), 17:15 Uhr und Donnerstag (23.07.2026), 07:15 Uhr durch Aufhebeln von Türen Zutritt zu einem Bürogebäude an der Straße "Hellweg" in Unna und durchwühlten nahezu alle Räumlichkeiten.

Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang nicht festgestellt werden.

Hinweise zum Einbruch und zu den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell