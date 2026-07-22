Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Täter hebelt Lebensmittelautomat auf

Schwerte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag (20.07.2026) auf Dienstag (21.07.2026) - vermutlich zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr - einen Lebensmittelautomat an der Letmather Straße in Schwerte-Ergste aufgebrochen.

Bei dem Aufbruch wurde Bargeld entwendet.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Schwerte: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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