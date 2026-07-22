POL-UN: Schwerte - Täter hebelt Lebensmittelautomat auf
Schwerte (ots)
Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag (20.07.2026) auf Dienstag (21.07.2026) - vermutlich zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr - einen Lebensmittelautomat an der Letmather Straße in Schwerte-Ergste aufgebrochen.
Bei dem Aufbruch wurde Bargeld entwendet.
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