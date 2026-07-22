Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissarin Beate Fastnacht und Polizeihauptkommissar Dirk Schneck

Unna (ots)

Die beiden Polizeibeamte - Polizeihauptkommissarin Beate Fastnacht und Polizeihauptkommissar Dirk Schneck führen im Juli ihre gemeinsame Bürgersprechstunde in Unna durch.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger Unnas sind herzlich willkommen, die beiden Beamten auf dem Wochenmarkt zu treffen: Freitag, den 24.07.2026 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Die beiden Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten freuen sich auf Sie und stehen Ihnen und Ihren Sorgen, Nöten, Anregungen zur Seite!

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