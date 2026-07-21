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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Versuchter Einbruch: Unbekannte Täter verhalten sich auffällig

Holzwickede (ots)

Am Sonntag (19.07.2026) sind Zeugen zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr an der Sölder Straße in Holzwickede unbekannte Männer in einem Pkw aufgefallen, die sich verdächtig verhielten.

Die drei Unbekannten fielen auf, weil sie zum Teil mit einem Mundschutz bekleidet im Pkw saßen und wenig später in den Garten eines Hauses eingedrungen sind.

Zu einem vollendeten Einbruch ist es nicht gekommen.

Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei fragt nun, wer hat verdächtige Feststellungen gemacht und kann Hinweise liefern? Diese bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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