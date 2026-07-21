Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Unbekannte brechen Verkaufsbude auf Sportplatz auf

Kamen (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (18.07.2026), 15:00 Uhr, und Sonntag (19.07.2026), 10:00 Uhr, in eine Verkaufsbude auf einem Sportplatz an der Heerener Straße eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter die Tür der als Verkaufsstand genutzten Holzhütte auf. Aus einem darin befindlichen Kühlschrank entwendeten sie anschließend etwa sechs Kisten Bier. Danach flüchteten die Unbekannten in nicht bekannte Richtung.

Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Heerener Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 zu melden. Hinweise können außerdem per E-Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de übermittelt werden.

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