POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes in Heeren-Werve
Kamen (ots)
Der Bezirks- und Schwerpunktdienst der Kreispolizeibehörde Unna lädt, gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Stadtteilmanagement, am Donnerstag (23.07.2026) zur nächsten Bürgersprechstunde in Heeren-Werve ein.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr die Möglichkeit, mit dem Bezirksdienstbeamten ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen, Anliegen vorzubringen oder Hinweise zu geben.
Die Bürgersprechstunde findet im
Stadtteilbüro Heeren-Werve
Mittelstraße 14 59174 Kamen
statt.
Als Ansprechpartner stehen Polizeihauptkommissar Torsten Schmitz sowie Annegret Berg, ehemalige Schuldirektorin der Goetheschule, zur Verfügung.
Kommen Sie gerne vorbei!
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