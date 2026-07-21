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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes in Heeren-Werve

Kamen (ots)

Der Bezirks- und Schwerpunktdienst der Kreispolizeibehörde Unna lädt, gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Stadtteilmanagement, am Donnerstag (23.07.2026) zur nächsten Bürgersprechstunde in Heeren-Werve ein.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr die Möglichkeit, mit dem Bezirksdienstbeamten ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen, Anliegen vorzubringen oder Hinweise zu geben.

Die Bürgersprechstunde findet im

Stadtteilbüro Heeren-Werve

Mittelstraße 14 59174 Kamen

statt.

Als Ansprechpartner stehen Polizeihauptkommissar Torsten Schmitz sowie Annegret Berg, ehemalige Schuldirektorin der Goetheschule, zur Verfügung.

Kommen Sie gerne vorbei!

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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