Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Nach einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung droht Mann mit Suizid

Unna (ots)

Am Montag, 06.07.2026, gegen 16.05 Uhr, kam es in Unna in der Döbelner Straße zu einer verbalen Auseinandersetzung im privaten Bereich. Im Verlauf der Streitigkeiten wurde durch einen 37-jährigen Deutschen seine Ex Partnerin körperlich angegangen. Bei Eintreffen der Polizei änderte sich das Verhalten des Täters und er drohte mit seinem eigenen Suizid. Die Bedrohung gegenüber der ehemaligen Partnerin wurde aufgegeben. Spezialeinsatzkräfte der Polizei NRW konnten den Täter zur Aufgabe bewegen. Der 37 Jahre alte Mann wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

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