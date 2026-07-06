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POL-UN: Schwerte - Außergewöhnliche Fahrzeugkontrolle

POL-UN: Schwerte - Außergewöhnliche Fahrzeugkontrolle
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Schwerte (ots)

Im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle konnten Polizeibeamte der Wache Schwerte und der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna am Samstag, 04.07.2026, gegen 16:30 Uhr an der Letmather Straße einen 18-jährigen Fahrzeugführer feststellen, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Zudem waren das Kennzeichen zur Entstempelung ausgeschrieben und die Plakette für die Hauptuntersuchung gefälscht sowie die dazugehörigen Fahrzeugdokumente ebenfalls verfälscht worden.

Dem 18-jährigen Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, da ein Drogenvortest positiv auf Kokain ausfiel. Das Fahrzeug war zudem in einem technisch nicht straßenverkehrstauglichen Zustand. So wurde der Motorblock beispielsweise mit Spanngurten fixiert und ein Flexrohr unsachgemäß geschweißt.

Es wurden weiterhin separate Strafanzeigen gegen die 24-jährige Fahrzeughalterin aus Hagen gefertigt.

Aufgrund der Tatsache, dass der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400EUR eingezogen und der 18-Jährige daraufhin entlassen.

Dies wurde durch die zuständige Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Hagen angeordnet.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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