Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Ruhiges und friedliches Stadtfest

Kamen (ots)

Eine Anzeige wegen Beleidigung, drei Platzverweise, zwei Körperverletzungsdelikte und eine Anzeige wegen Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole hat die Polizei am Wochenende (03.07.- 04.07.2026) beim Stadtfest Kamen erfasst.

"Für die Größenordnung dieses Stadtfestes am Marktplatz ist das eine erfreuliche und eher unauffällige Schlussbilanz. Die Veranstaltungen am Freitag und am Samstag verliefen störungsfrei und ruhig", sagt der stellvertretende Wachleiter der Polizeiwache Kamen, Polizeihauptkommissar Dirk Preker.

Am Freitag musste aufgrund eines medizinischen Notfalls ein Teil des Marktplatzes geräumt werden, um die Rettung der Person durch die Drehleiter der Feuerwehr aus der betroffenen Wohnung zu ermöglichen. Außerdem leistete die Polizei Unterstützung, als es darum ging, dass ein RTW zu einem gestürzten Rollstuhlfahrer musste.

Am Samstag gab es bis auf zwei kleinere Auseinandersetzungen am Rande der Veranstaltung keine besonderen Vorkommnisse.

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