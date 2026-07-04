Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Bergkamen (ots)

Am Freitag, 03.07.2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Werner Straße in Bergkamen.

Die bislang unbekannten Täter gelangten zwischen 10.00 und 11.45 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in das Haus. Alle Räumlichkeiten wurden durchsucht.

Es wurde Bargeld entwendet.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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