POL-UN: Bergkamen - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht
Bergkamen (ots)
Am Freitag, 03.07.2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Werner Straße in Bergkamen.
Die bislang unbekannten Täter gelangten zwischen 10.00 und 11.45 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in das Haus. Alle Räumlichkeiten wurden durchsucht.
Es wurde Bargeld entwendet.
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