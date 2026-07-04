Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Unna (ots)

Ein 49-jähriger Dortmunder befuhr am Freitagmorgen (03.07.2026) gegen 09:25 Uhr mit seinem Pkw die Bundesstraße 1 in Unna in Fahrtrichtung Holzwickede und beabsichtigte diese an der Abfahrt Feldstraße zu verlassen.

Ein dahinterfahrender 42-jähriger Mendener bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Transporter auf den Pkw auf. Ein hinter dem Transporter fahrender 55-jähriger Fröndenberger bemerkte dies ebenfalls zu spät und fuhr mit seinem Leichtkraftrad auf den Transporter auf.

Der 55-Jährige wurde bei dem Unfall schwerverletzt und mittels Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

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