POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbruch

Bergkamen (ots) - Am Donnerstag (02.07.2026) kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Einbruch in einen Supermarkt an der Schulstraße. Eine unbekannte männliche Person hebelte die Eingangstür sowie die zweite, innenliegende, Schiebetür des Supermarktes auf und gelang so in die Räumlichkeiten. Eine Durchsuchung des Gebäudes und eine Fahndung im Nahbereich verliefen ohne Erfolg. Der Täter kann nicht näher beschrieben werden. ...

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