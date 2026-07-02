POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbruch
Schwerte (ots)
Am Dienstag, 10.03.2026, versuchten zwei bislang unbekannte Täter in ein Haus in Schwerte einzudringen.
Auf Beschluss des Amtsgerichts Hagen veröffentlicht die Polizei NRW jetzt Fahndungsbilder der Tatverdächtigen.
Hier der Link zum Fahndungsportal:
https://polizei.nrw/fahndung/208629
Wer kann Angaben zu der Tatverdächtigen machen?
Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
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