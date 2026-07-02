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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbruch

Schwerte (ots)

Am Dienstag, 10.03.2026, versuchten zwei bislang unbekannte Täter in ein Haus in Schwerte einzudringen.

Auf Beschluss des Amtsgerichts Hagen veröffentlicht die Polizei NRW jetzt Fahndungsbilder der Tatverdächtigen.

Hier der Link zum Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/208629

Wer kann Angaben zu der Tatverdächtigen machen?

Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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