Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Kostenlose Wiegeaktion der Kreispolizeibehörde Unna für Caravan- und Campingbegeisterte vor den Sommerferien

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Kreis Unna (ots)

Kurz vor den Sommerferien bietet die Kreispolizeibehörde Unna wieder ihre Wiegeaktion für Wohnwagen und Caravans an - diesmal wieder in Kamen, auf dem Woolworth-Parkplatz am "Mönninghoffs Feld" - und zwar am Samstag, 11.07.2026.

Damit Sie sicher verreisen können, bieten unsere Verkehrssicherheitsberater für alle Campingbegeisterte diesen kostenlosen Service an.

Oft haben Wohnwagen und Wohnmobile zwar genügend Stauraum, aber die Zuladung ist gering. Für Mobile bis 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse reicht ein Führerschein der Klasse B. Wenn das Fahrzeug oder das Gespann schwerer sind, ist eine Erweiterung auf B96 oder sogar BE erforderlich.

Vieles weitere Wissenswerte bekommen Sie bei der Wiegeaktion der Kreispolizeibehörde Unna mit an die Hand. Übrigens: eine Ahndung möglicher Ordnungswidrigkeiten findet nicht statt. Es geht um Aufklärung, Beratung und Prävention - denn wir als Kreispolizeibehörde Unna wollen, dass alle Caravan- und Campingbegeistere sicher an ihrem Urlaubsziel ankommen!

Alle interessierten Camper werden gebeten, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein) von Zugfahrzeug, Wohnwagen oder Wohnmobil an dem Tag der Wiegeaktion mitzubringen.

- Wann: Samstag, 11.07.2026 - Zeit: 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr - Wo: Parkplatz Woolworth am Kamen Karree an der Straße "Mönninghoffs Feld", Kamen

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, auf mögliche Wartezeiten wird hingewiesen.

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