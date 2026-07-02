Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - UNgefiltert - Sicher im Alter

Werne (ots)

Die Kreispolizeibehörde Unna lädt alle Bürgerinnen und Bürger zur nächsten Veranstaltung "UNgefiltert - Sicher im Alter" ein. Im Mittelpunkt steht die Aufklärung über Straftaten zum Nachteil älterer Menschen.

Ob Schockanruf, falsche Polizeibeamte, Enkeltrick oder betrügerische WhatsApp-Nachrichten - Kriminelle lassen sich immer neue Maschen einfallen, um insbesondere ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Die Expertinnen und Experten der Polizei informieren darüber, wie diese Betrugsformen funktionieren, woran sie zu erkennen sind und wie man sich wirksam davor schützen kann.

Kommen Sie am Dienstag, 7. Juli 2026, zwischen 9.00 und 13.00 Uhr auf den Wochenmarkt in Werne und kommen Sie mit den Kolleginnen und Kollegen der Kreispolizeibehörde Unna ins Gespräch. In entspannter Atmosphäre am Cafémobil der Polizei - bei einer Tasse Kaffee, Tee, Espresso oder Latte Macchiato - beantworten wir Ihre Fragen, geben praktische Präventionstipps und stehen auch für individuelle Anliegen rund um das Thema Sicherheit zur Verfügung.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich zu informieren und mit der Polizei ins Gespräch zu kommen. Denn gute Prävention beginnt mit guter Aufklärung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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