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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Supermarkt

Bergkamen (ots)

Am Donnerstag (02.07.2026) kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Einbruch in einen Supermarkt an der Schulstraße.

Eine unbekannte männliche Person hebelte die Eingangstür sowie die zweite, innenliegende, Schiebetür des Supermarktes auf und gelang so in die Räumlichkeiten.

Eine Durchsuchung des Gebäudes und eine Fahndung im Nahbereich verliefen ohne Erfolg.

Der Täter kann nicht näher beschrieben werden.

Wer Hinweise zu dem Täter und/oder dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02303 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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