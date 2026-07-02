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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Somalier nach versuchtem räuberischem Diebstahl vorläufig festgenommen

Unna (ots)

Mittwochnachmittag (01.07.2026) wurde ein 27-jähriger Somalier beim Ladendiebstahl in einer Drogerie an der Bahnhofstraße in Unna beobachtet.

Er entwendete mehrere Parfüms, ohne diese bezahlen zu wollen. Mitarbeitende sprachen den Mann daraufhin an und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest - er wiederum versuchte, sich loszureißen, um sich einer Kontrolle zu entziehen.

Verletzt wurde niemand.

Der 27-Jährige aus Hemer wurde vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt.

Nach seiner Vernehmung und der Sicherstellung seiner Personalien wurde der Beschuldigte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Dortmund aufgrund keiner vorliegender Haftgründe aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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