Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unfall auf Mountainbike-Strecke mit schwer Verletzten

Schwerte (ots)

Am Mittwochabend (01.07.2026) kam es im Schwerter Wald auf dem Ebberg zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 31-jähriger Mann aus Schwerte schwer verletzt wurde.

Der Schwerter befuhr mit seinem Mountainbike die Mountainbike-Strecke auf dem Ebberg. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Fahrer auf dem unbefestigten Weg und verletzte sich dabei schwer.

Der Schwerter wurde mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Eine Lebensgefahr kann ausgeschlossen werden.

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