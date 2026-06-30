Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Unbekannter Pkw-Fahrer nach Unfall flüchtig

Bergkamen (ots)

Ein 9-jähriger Bergkamener war am Mittwoch (24.06.2026) gegen 07:55 Uhr zu Fuß auf der Pfalzstraße in Bergkamen-Weddinghofen unterwegs.

Im Bereich der Zufahrt zum dortigen Schulgelände wendete ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer sein Fahrzeug und fuhr das Kind beim Rückwärtsfahren an.

Der Pkw-Fahrer stieg aus und entschuldigte sich bei dem Kind, fuhr dann aber ohne schadensregulierende Maßnahmen vorzunehmen in Richtung Schulstraße davon.

Der 9-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Bei dem gesuchten Pkw soll es sich um ein Fahrzeug mit dunkler (grauer) Grundfarbe und orangenen Zierstreifen handeln. Der Fahrer soll ca. 40 Jahre alt und mutmaßlich Südländer sein - zudem habe er einen hohen Haaransatz.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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