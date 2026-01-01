POL-UN: Bönen - Brand in einer Trauerhalle, kein Gebäudeschaden
Bönen (ots)
Am frühen Donnerstag Morgen, den 01.01.2026 gegen 01:05 Uhr, kam es in Bönen, an der Friedhofstraße zum Brand in einer Trauerhalle auf dem dortigen Friedhof.
Nach derzeitigen Erkenntnissen durchschlug vermutlich eine Silvesterrakete eine Scheibe an dem Gebäude. Im Innenraum entzündete sich im Anschluss ein Gesteck aus Kunststoff. Durch den Brand ist kein Gebäudeschaden entstanden.
Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter den Rufnummern 02307 921 3220 oder 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
