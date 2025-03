Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizei warnt vor Trickbetrügern

Kreis Unna/Unna (ots)

Am Montag (10.03.2025) wurde eine 82-jährige Unnaerin von falschen Polizeibeamten mehrfach angerufen (mehrmalige Anrufe von 08.30 Uhr bis 14.30 Uhr). Ihr wurde erzählt, dass es in ihrer Straße in Unna-Lünern zu einem Raubüberfall gekommen und man nun dabei sei, alle weiteren Anwohner zu warnen.

Der "Polizeibeamte" habe ihr Verhaltensweisen erteilt, unter anderem, dass sie Fenster und Türen schließen solle.

Angaben zu Wertgegenständen hätte die Frau nicht gemacht und beantwortete auch keine Fragen zu Vermögensverhältnissen. Gewundert habe sie sich, als der "Polizeibeamte" kurze Zeit später vor ihrer Tür stand.

Dort habe er ihr eine Schmuckschatulle aus den Händen reißen und flüchten können.

Beschrieben werden kann der falsche Polizeibeamte laut Zeugen folgendermaßen:

- Männlich - 20 bis 30 Jahre alt - Ca. 165-175cm groß - Schlanke Statur - Schnäuzer - Blaue Jacke - Nicht-deutsches Aussehen - Sprach mit Akzent

Geflüchtet sei der Tatverdächtige in einem schwarzen Audi mit dem amtlichen Kennzeichen LIP-GE313. Neben ihm habe zudem eine weitere Person gesessen.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Wichtigste Info in diesem Kontext:

- Die Polizei fragt niemals nach Ihren Vermögensverhältnissen! - Die Polizei holt weder Bargeld noch Schmuck bei Ihnen zur Überprüfung oder vermeintlichen Sicherstellung ab! - Im Zweifelsfall legen Sie bitte auf (wichtig) und rufen dann die Polizei unter 110 an!

Wie Sie sich schützen können und was Sie im Fall eines solchen Anrufs eines falschen Polizeibeamten tun können, finden Sie unter: https://polizei.nrw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als-polizeibeamte-aus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell