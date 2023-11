POL-UN: Kamen - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 75-Jährigem aus Kamen

Unna (ots) - Vor einer Berufsschule in Unna an der Platanenallee kam es am Dienstag, 31.10.2023, in den Vormittagsstunden zu Schussabgaben mit einer Schreckschußwaffe bei der niemand verletzt wurde. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 21-jährige deutsche Täter vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an. Redaktionelle Rückfragen bitte an: ...

