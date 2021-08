Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen-Suche nach vermisster 12jährigen

Bergkamen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, verließ die 12jährige Sophia Schmidt aus Bergkamen eine Feier in der Urnenstraße. Sie kehrte nicht an ihre Wohnanschrift zurück. Sämtliche Maßnahmen von Polizei und Angehörigen führten bislang nicht zur Ermittlung des Aufenthaltsortes. Eine Straftat oder ein Unglücksfall können nicht ausgeschlossen werden. Sophia ist 170-180 cm groß, schlank und hat blondes Haar, das bis zum Gesäß reicht. Sie trägt das Haar teilweise als Zopf oder zum Dutt gebunden. Weiterhin trägt sie eine Brille mit dünnem Metallgestell. Bekleidet ist sie mit einem grünlichen Blumenkleid und schwarzen Badelatschen. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Unna in Verbindung zu setzen (02303/921-3535). Foto der Gesuchten unter: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/unna-vermisstes-12-jaehriges-maedchen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell