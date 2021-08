Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte-Suche nach vermißter Person

Schwerte (ots)

Seit der Nacht zu Sonntag, 01.08.2021, ist der 63- jährige Schwerter Martin Berkenkopf von seiner Wohnanschrift in Schwerte-Holzen abgängig. Ein suizidaler Hintergrund oder ein Unglücksfall kann nicht ausgeschlossen werden. Daher bittet die Polizei dringend um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Er ist etwa 180 cm groß und schlank, hat graue Haare und dürfte mit einer Jeans und anthrazitfarbenen Schuhen der Marke Mephisto bekleidet sein. Bisherige Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Person.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit dem Lichtbild des Vermissten: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/unna-vermisste-person

Wer hat Herrn Berkenkopf gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter den Rufnummern 02303 921 3535 oder 921 0 oder aber unter 110 an jede andere Polizeidienststelle.

