POL-UN: Bönen/Kreis Unna/Münster - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person - 53-Jährige seit heute Morgen nicht mehr gesehen

Bönen/Kreis Unna/Münster (ots)

Seit heute (13.05.2020) gegen 6 Uhr wird die 53-jährige Heike Neuborn vermisst. Sie wurde zuletzt an ihrer Anschrift in Bönen gesehen und hat einen Abschiedsbrief hinterlassen.

Heike Neuborn ist vermutlich mit einem silbernen VW Golf, Kennzeichen MS-M 1088 im Kreis Unna oder aber im Bereich Münster unterwegs. Sie ist 169 cm groß und schlank und hat dunkelbraune schulterlange Haare, die sie möglicherweise zum Zopf gebunden hat.

Wer hat die Vermisste oder aber den VW Golf mit dem Kennzeichen MS-M 1088 gesehen oder kann Angaben zum möglichen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder aber an jede andere Polizeidienststelle.

