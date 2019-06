Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Einbruch auf Firmengelände - Baucontainer und Halle aufgebrochen

Holzwickede (ots)

In der Zeit von Samstag bis Montagmorgen (01.06. - 03.06.2019) haben sich Unbekannte zwischen 14.00 und 07.15 Uhr Zugang zu einem Firmengelände in der Montanhydraulikstraße verschafft. Mehrere auf dem Gelände stehende Baucontainer, sowie eine Halle wurden aufgebrochen. Daraus wurden verschiedene Werkzeuge und mehrere Reifen auf Felgen gestohlen. Allein um diese abzutransportieren war vermutlich ein Fahrzeug notwendig. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

